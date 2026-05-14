Mesa: "Llevamos casi medio siglo de un país secuestrado por las minorías violentas, dueñas de calles y carreteras"

En el contexto de bloqueos y protestas que vive el país, el expresidente Carlos Mesa cuestionó esa forma de presión que se vive desde el retorno de la democracia en 1982, debido a la violencia que genera con saldos dolorosos.

"Llevamos casi medio siglo de un país secuestrado por las minorías violentas, dueñas de calles y carreteras", concluyó Mesa, en un posteo de redes sociales.

Mesa fue presidente entre 2003 y 2005, pero entonces renunció en un contexto de protestas sociales y movilizaciones.

Señaló que desde 1982, año del retorno de la democracia, los bloqueos, marchas, ultimátums, pliego petitorios y pérdidas millonarias han desembocado en "crisis violentas de saldos dolorosos y frustrantes para el país, incluso en algunos casos en que generaron gran esperanza".