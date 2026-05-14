Se agudiza escasez de oxígeno medicinal y alimentos en La Paz y zonas rurales

Los bloqueos, además de impedir el traslado del ciudadanos a través del transporte público, también cierra el paso a medicamentos y otros artículos relacionados con la salud de la población.

El personal médico del complejo hospitalario de La Paz expresó preocupación por la disminución en el abastecimiento de oxígeno medicinal a causa de los bloqueos en carreteras, advirtiendo posibles riesgos para pacientes críticos.

Desde el Hospital del Tórax señalaron que el centro médico es uno de los que más consume oxígeno debido a la atención de pacientes con enfermedades respiratorias y otras complicaciones.

“Pacientes podrían complicarse o incluso fallecer por falta de oxígeno”, alertó el director del Hospital del Tórax, Marco García.

En tanto, el presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado, Álvaro Ayllón, informó ayer que más de 5.000 camiones permanecen varados en carreteras de La Paz, Cochabamba y Oruro debido a los bloqueos, una situación que afecta el abastecimiento interno, las exportaciones y el traslado de animales vivos.

Ayllón advirtió que la situación está empeorando porque varios vehículos motorizados transportan animales vivos y productos perecederos, mientras que decenas de conductores permanecen detenidos en condiciones precarias en los puestos de control. “Hay, por ejemplo, animales vivos que fueron transportados. Todos estos factores no son comprendidos por los agentes que bloquean el paso”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Lino Illimuri, pidió al Gobierno intervenir para desbloquear las carreteras del país, al advertir que las comunidades indígenas atraviesan una situación de emergencia debido al desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible.

Illimuri aseguró que los bloqueos están afectando principalmente a poblaciones alejadas y territorios indígenas fronterizos, donde ya se reporta escasez de productos básicos y dificultades para acceder a atención médica.

“Estamos sufriendo. Hay gente que necesita salir a hacer atenciones médicas y no hay combustible. No están dejando pasar a las ambulancias, no hay medicamentos, el alimento ya se está acabando”, manifestó el dirigente .