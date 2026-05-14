Tatiana Marset es internada en un hospital de Santa Cruz por una presunta pancreatitis

Cerca de las 13:05 de este jueves 14 de mayo, la hermana de Marset ingresó a un centro hospitalario, luego de ser trasladada desde la cárcel de Palmasola.

Bajo un fuerte resguardo policial, Tatiana Marset Alba, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, fue trasladada este jueves desde la cárcel de Palmasola hasta un centro hospitalario de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo contó con un amplio despliegue de la Policía Boliviana, que formó anillos de seguridad y movilizó unidades especiales para custodiar el recorrido de la ambulancia.

Un equipo de Notivisión de Red Uno registró el instante preciso en que la mujer privada de libertad era evacuada del penal y acompañó la caravana policial hasta su ingreso el hospital.

Según confirmaron fuentes oficiales, Tatiana Marset presentó complicaciones de salud y fue internada de emergencia con síntomas compatibles con pancreatitis.