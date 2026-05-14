YPFB suspende envío de combustible a lugares con bloqueos viales

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comunicó este jueves, a través de sus redes sociales, que por razones de seguridad no despachará combustible a los lugares del país donde existen bloqueos viales.

La estatal explica que los camiones cisterna no pueden circular ni permanecer en zonas con riesgo para la integridad de los vehículos y de sus conductores.

El abastecimiento de combustible se restablecerá 48 horas después de que se levanten estas medidas de hecho, indica YPFB, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y mantener la continuidad del suministro energético.

YPFB agradeció la comprensión de la población e instó a quienes realizan los bloqueos a suspenderlos de inmediato, resaltando la importancia del abastecimiento de combustible para las familias bolivianas.