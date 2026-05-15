Bloqueadores prenden fogatas cerca de la Planta Senkata

“La presencia de fuego abierto junto a tanques que almacenan sustancias altamente inflamables y explosivas bajo presión es una bomba de tiempo que puede derivar en un incendio o explosión de consecuencias devastadoras”, denunció Mauricio Tejeda, gerente de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El funcionario advirtió que este comportamiento temerario altera drásticamente las condiciones de seguridad industrial, impide el acceso de vehículos de emergencia (bomberos, ambulancias y brigadas de rescate) y viola todos los protocolos internacionales de seguridad.

“Los bloqueadores están jugando con fuego, literalmente, al lado de una planta de hidrocarburos. Esto no solo pone en riesgo a la población alteña –niños, mujeres, ancianos y familias enteras– sino también a los propios manifestantes”, enfatizó Tejeda.

YPFB responsabiliza directamente a los dirigentes y activistas de los grupos movilizados por esta peligrosa situación.

“Lamentamos profundamente la irresponsabilidad criminal de quienes han decidido poner en jaque la vida de la población y la continuidad del abastecimiento energético nacional. Cualquier tragedia que ocurra será responsabilidad exclusiva de los bloqueadores y sus líderes”, indicó la estatal petrolera.

La empresa exhorta a los bloqueadores a retirar inmediatamente las fogatas y respetar los perímetros de seguridad industrial. “La prevención y la preservación de la vida humana deben estar por encima de cualquier reclamo. No permitiremos que actos imprudentes y egoístas desencadenen una tragedia irreparable”, concluyó Tejeda tras la evaluación técnica de campo.