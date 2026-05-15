Bloqueos: hay largas filas por combustible y servicios municipales en La Paz quedan en riesgo

Debido a los constantes bloqueos en el país se registran largas filas por combustible en surtidores de la ciudad de La Paz. De igual manera, algunos servicios municipales como el transporte y recojo de basura, se ven en riego por la falta de diésel.

El jueves por la noche conductores denunciaron que esperaron más de dos horas para cargar gasolina. La situación se registra en medio de los bloqueos en carreteras que estarían impidiendo el paso de cisternas con combustible, según la cámara de transporte de La Paz.

Asimismo, los servicios municipales como el Pumakatari y camiones de basura quedan parados por falta de diésel. El alcalde Cesar Dockweiler, anunció la suspensión total del servicio se transporte y advirtió que el recojo de basura también está en riesgo.

En un comunicado, la Alcaldía señaló que el servicio no podrá operar con su habitual regularidad, aunque las autoridades aseguran que los equipos de trabajo siguen realizando todos los esfuerzos posibles para mantener la atención y restablecer progresivamente los recorridos.