Canciller: el Gobierno ha nacido de las urnas y no es posible quiera ser sacado por quien no se resigna a perder el poder

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Publicado el 15/05/2026 a las 11h55
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El canciller del Estado, Fernando Aramayo, alertó en las últimas horas que las movilizaciones y bloqueos que buscan la renuncia del presidente Rodrigo Paz reciben un financiamiento del "crimen organizado" y rechazó cualquier posibilidad de que el Gobierno sea "sacado" por "un señor" - en referencia a Evo Morales- que se "no se resigna a perder el poder".

"Este Gobierno ha nacido de las urnas, tiene legitimidad de origen, ha cumplido con todos los mecanismos que dicta la democracia y no puede ser que quiera ser sacado por intenciones mezquinas de un señor que no se resigna a perder el poder y está instrumentalizando el poder social para poder enquistar un régimen", aseveró Aramayo.

En ese sentido, Aramayo denunció que el "crimen organizado" financia con grandes cantidades de dinero las movilizaciones que se registran en contra del Gobierno.

"El monto de recursos que se está activando para financiar las movilizaciones es inimaginable e impensable. Miren los dólares y equipos que se están cambiando... es indisimulable", afirmó.

Detalló que los recursos sirven para pagar diariamente a los bloqueadores, además de darles transporte, alimento, dinamita y hasta alcohol.

"Bolivia está luchando contra el crimen organizado. No queremos al crimen organizado en medio de nuestros políticos, definiendo nuestras políticas públicas", acotó.

La mañana de este jueves, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó que la única demanda de su sector y sus aliados es la renuncia del presidente Rodrigo Paz y su gabinete "por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país".

"Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, de los pedidos sectoriales, el pedido único es la renuncia del Presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país", aseveró.

Con ese fin, la COB se alió a campesinos de La Paz y realizan movilizaciones diarias, además de bloqueos, que aíslan a La Paz, ciudad que empieza a sentir el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

En paralelo, una marcha de seguidores de Evo Morales partió de Caracollo y llegará a La Paz en las siguientes horas con el fin de fortalecer las protestas para lograr la renuncia del Presidente del Estado.

Entretanto, el gobierno señaló que las movilizaciones son lideradas por el expresidente Evo Morales y el narcotráfico con la intención de derrocar al presidente Rodrigo Paz y "secuestrar" el país.

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