Denuncian que un diputado cruceño fue agredido en El Alto

El diputado Roger Labardens Vargas fue agredido este viernes en medio de los bloqueos cuando se trasladaba hacia el aeropuerto de El Alto, por lo cual presenta lesiones y fue internado, denunciaron la alianza Unidad y la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

Según Unidad, el parlamentario sufrió golpes en la cabeza y tuvo que ser internado para recibir atención médica.

La diputada Clotilde Padilla lamentó que se haya agredido a su colega de 68 años de edad. Relató que el mismo se había desmayado.

"Ha sido agredido brutalmente por un grupo de marchistas", señaló Khaline Moreno, diputada de la alianza Unidad, en conferencia de prensa.

La legisladora Moreno señaló que Labardens se encontraba caminando en El Alto, cuando fue identificado por un grupo de marchistas que observaron que tenía su credencial de diputado.

"Lo persiguieron, lo golpearon, se cayó y perdió la consciencia", señaló Moreno.

Labardens fue sometido a una tomografía en La Paz, en la cual se detectó hemorragia subaracnoidea y hematoma agudo, entre otras observaciones.

“Condenamos de manera firme toda forma de violencia venga de donde venga y exigimos a la Policía Boliviana y a las autoridades competentes investigar este ataque, identificar a los responsables y proceder con su inmediata aprehensión, en resguardo del Estado de derecho y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos”, pidió Unidad mediante un comunicado.

La diputada Padilla solicitó que se garantice la seguridad de los parlamentarios del interior del país que deben viajar a La Paz a sesiones. Señaló que los bloqueos ya han tomado otro tinte y no tienen reivindicaciones sociales.

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, expresó su solidaridad con Labardens y pidió a la Policía investigar y detener a los agresores.