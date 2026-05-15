Evo: "Que me procesen, que me detengan, ojalá no me maten"

El expresidente Evo Morales rechazó este viernes las acusaciones del Gobierno en su contra suya y, además, alertó de que habría un plan para detenerlo con participación de la DEA de Estados Unidos.

"Yo digo que me procesen, que me detengan, ojalá no me maten, solamente quiero eso", pidió Morales en su programa de radio.

Señaló que antes estuvo encarcelado, confiando y exiliado.

Denunció que un grupo de inteligencia del Ejército junto con la DEA tendría la intención de detenerlo entre este viernes y el sábado.

Evo se pronunció después de que el Gobierno lo vinculó con las protestas y un presunto financiamiento del narcotráfico.

Morales rechazó la denuncia del vínculo con el narcotráfico y manifestó que el Gobierno buscaría pretextos para una militarización, en el marco de los conflictos.

Actualmente, Evo tiene orden de aprehensión en su contra por el delito de trata, sin embargo, se encuentra confinado en el Trópico bajo resguardo de sus seguidores.