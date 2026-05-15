Fedecomin-La Paz da un ultimátum al Gobierno

La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz dio un ultimátum al Gobierno, que vence este sábado, y advirtió con posibles bloqueos y nuevas medidas de presión si sus demandas no son atendidas.

El sector conformó un comité de movilizaciones tras denunciar falta de respuesta a su agenda departamental.

“En caso de que nuestras demandas no sean atendidas, en la brevedad posible vamos a constituirnos a las carreteras”, afirmó Alfredo Yanarico del comité de movilizaciones. Esperan que el Gobierno los convoque a un diálogo “sincero”.

Adelantaron que este sábado, 16 de mayo, definirán estrategias y nuevas determinaciones si no existe respuesta oficial.

Los cooperativistas indicaron que presentaron una agenda departamental el lunes 11 de mayo y recordaron que el jueves realizaron una “multitudinaria marcha” hacia la sede de gobierno. Sin embargo, aseguraron que hasta ahora no fueron escuchados por las autoridades.

La dirigencia también aclaró que, aunque respetan a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Bolivia como entidad nacional, la federación paceña tiene demandas y necesidades propias.

El Gobierno alcanzó, la madrugada de este viernes, varios acuerdos con representantes de la Fencomin tras 12 horas de negociaciones en las que se abordaron temas como explosivos, transporte y acceso a combustibles. Aún existe una agenda pendiente, pero se acordó que las cooperativas ya no realizarían movilizaciones.