Gobierno acusa a Evo y al narcotráfico de promover la renuncia de Rodrigo Paz

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, en conferencia de prensa, acusó anoche de manera directa a Evo Morales y al narcotráfico de buscar derrocar al presidente Rodrigo Paz y “secuestrar” a Bolivia.

“Hay políticos que buscan tomar a la fuerza lo que no ganaron en las urnas. La lucha de fondo que tenemos los bolivianos es con el narcotráfico”, afirmó Gálvez.

La autoridad aseveró que “mil personas del Chapare” , bastión de Evo Morales, buscan “decidir por la fuerza los que millones hemos decidido por el voto”, pero sentenció que el Gobierno de Rodrigo Paz es “la garantía de un régimen democrático”.

“No vamos a ceder en esta lucha porque estamos en el lado correcto de la historia. Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, afirmó.

Gálvez señaló que los sectores movilizados en busca de la renuncia del Presidente hicieron un “pacto para no dialogar” y afirmó que esos pedidos son realizados por dirigentes que reciben un “financiamiento oscuro”.

Por eso, pidió que “obreros, campesinos, indígenas” pregunten a sus dirigentes con que dinero financian los bloqueos y llamó a las bases de los diferentes sectores a firmar un “gran acuerdo nacional para reconstruir la patria”.

Medidas

“El Gobierno ha evaluado todas las atribuciones que la Constitución le permite y lo que va a hacer es justamente usar esas prerrogativas cuando sean pertinentes para garantizar la paz social y el bienestar de los bolivianos”, afirmó Gálvez.

Agregó que “de tomarse ese tipo de medidas, serán anunciadas oportunamente por el presidente”.

Durante su discurso, Gálvez acusó a dirigentes sindicales y políticos de promover un supuesto plan para “quebrantar el orden constitucional” y desestabilizar al gobierno actual. “El pueblo debe saber que existe un plan macabro que va a fracasar”, afirmó, al tiempo que denunció que hay sectores que, según él, reciben financiación del narcotráfico y utilizan medidas de presión violenta para intentar tomar el poder.

La autoridad mencionó directamente a Mario Argollo, Vicente Salazar y al senador suplente Nilton Condori.