Gobierno agradece a Argentina por apoyo con dos aviones Hércules para reforzar puente aéreo

El Gobierno boliviano agradeció a la República de Argentina por el envío de dos aviones Hércules para reforzar el puente aéreo hacia La Paz, ante los bloqueos de carreteras que afectan el abastecimiento y la circulación normal de alimentos y otros productos.

"Agradecer al gobierno de nuestro país amigo de Argentina, que ha provisto dos aviones Hércules para que se refuerce el puente aéreo y que no falten los alimentos en esta ciudad", afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez.

La autoridad señaló que el Ejecutivo trabaja para enfrentar los efectos de las movilizaciones y bloqueos, que además derivaron en hechos de violencia, daños a instituciones públicas y ataques contra efectivos policiales y periodistas.

Gálvez también sostuvo que el Gobierno mantendrá el diálogo con los sectores dispuestos a construir soluciones, pero advirtió que quienes busquen "romper el orden democrático" deberán responder ante la ley.