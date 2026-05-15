Paz advierte: “Esos del pasado que intentan destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”

En medio del bloqueo indefinido de carreteras por parte de sectores que piden su renuncia, el presidente Rodrigo Paz aseguró este viernes que serán encarcelados los que buscan destruir la democracia.

“Este es un proceso democrático de la patria y es irreversible le guste o no le guste al que quiera desmontar o destruir a la patria democrática. Antes de eso, y lo digo con absoluta firmeza y que me tome la prensa claro, esos que intentan del pasado destrozar esta democracia, se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, dijo.

Bolivia atraviesa por un nuevo periodo de conflictos con bloqueos y marchas, que cercan, principalmente, a la ciudad de La Paz, que es la sede del Gobierno.

Las protestas, en su mayoría, comenzaron con demandas sectoriales y el Gobierno logró suscribir acuerdos con varias organizaciones, pero otros grupos optaron por radicalizar sus medidas de presión y ahora ya no quieren ni dialogar, sino sólo la renuncia del presidente Paz.

Además, en medio de los bloqueos, organizaciones del evismo activaron una marcha, que avanza rumbo a la ciudad de La Paz desde hace cuatro días con la misma demanda de renuncia.

Mientras los pedidos de desbloqueo de carreteras también van en aumento, pero el presidente Paz afirmó que está con la firme convicción democrática de que “el diálogo o el consenso es la única manera de sacar adelante a Bolivia ante el intento de la violencia y el secuestro, como en el pasado”.

“¿Qué es lo primero que me dicen cuando ocurren estos movimientos? Sacá la fuerza y reprimí. Esa es la lógica y la entiendo. Esa es la lógica también que busca el pasado para que la confrontación genere la causa de la irrupción de la democracia”, señaló.

El mandatario hizo esas declaraciones en el Palacio de Gobierno, donde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe regional sobre la democracia y desarrollo.