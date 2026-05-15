Se agrava tensión en La Paz con enfrentamientos, detenidos y heridos

La tarde y parte de la noche de ayer mineros cooperativistas y policías se enfrentaron por varias horas en la ciudad de La Paz, en calles cercanas a la plaza Murillo, mientras los dirigentes de los trabajadores dialogaban con una delegación de ministros de Estado.

Otro enfrentamiento ocurrió entre policías y maestros rurales en puertas del Ministerio de Educación.

Como resultado de estos enfrentamientos hubo dos policías heridos y al menos 10 mineros detenidos.

Las fuerzas del orden usaron gases para dispersar a los movilizados.

Los mineros marcharon desde El Alto y llegaron a La Paz cerca a mediodía para luego buscar entrar a Plaza Murillo, lugar que hace varios días está cerrada y resguardada por la Policía.

Las detonaciones de dinamita y petardos obligaron a que todos los puestos de venta, locales comerciales e incluso establecimientos públicos, como la Alcaldía de La Paz, cerraran sus puertas.

Tras varias horas de violencia, finalmente los mineros se replegaron de las calles del centro paceño.

Durante su marcha, los mineros exigieron a gritos la renuncia del presidente Rodrigo Paz; sin embargo, sus dirigentes no incluyeron ese pedido al ser consultados por la prensa respecto a su pliego petitorio.

Según la dirigencia, la marcha se realiza para exigir el respeto a la institucionalidad de Fedecomin; nuevas áreas para el trabajo minero; que se garantice el combustible para su sector; y la dotación de material explosivo.

Ante este panorama de convulsión, figuras políticas pidieron al Gobierno que encuentre una solución al conflicto, ya sea mediante la vía del diálogo, que parte de los movilizados han descartado, o apelando a la fuerza pública.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga dijo que el gabinete ministerial debería atender a tres sectores: magisterio, salud y Policía Boliviana, en todos los casos negociando sus demandas de ajuste salarial. “A los insurrectos aplíquenles la ley con toda claridad”, recomendó.

Mediante sus cuentas en redes sociales, el expresidente Carlos Mesa advirtió que “llevamos casi medio siglo de un país secuestrado por las minorías violentas, dueñas de calles y carreteras”.

Durante la jornada también se registraron agresiones a periodistas. Trabajadores del Grupo Fides, Gigavisión, un medio digital y un camarógrafo fueron atacados mientras cubrían las protestas en distintos puntos del centro paceño.

Las movilizaciones se desarrollan en medio de pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Mientras los maestros rurales gritaban “Pollo incapaz, ¿por qué no te vas?”, algunos aprehendidos señalaron que también exigen la salida del mandatario.

Mientras tanto, una marcha del sector evista y del trópico de Cochabamba está en la carretera Sica Sica-Patacamaya rumbo al centro de la ciudad de La Paz.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, pidió ayer por primera vez y abiertamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz y de su gabinete. “No es por locos que estamos pidiendo que este presidente incapaz y todo su gabinete ministerial se vayan, porque no han dado soluciones claras al país”, dijo.