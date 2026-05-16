Avión de la Fuerza Aérea Argentina refuerza el puente aéreo

El puente aéreo de Santa Cruz a La Paz para el traslado de alimentos frente al bloqueo de caminos fue reforzado con un avión de la Fuerza Aérea Argentina. La tarde de este sábado se trasladó al menos 12 toneladas de carne de pollo a El Alto.

“Argentina y Bolivia son dos pueblos hermanos que comparten una tradición, una historia. Hay seguramente un presente y un futuro. Por instrucción del gobierno del presidente Javier Milei se organizó esta colaboración humanitaria con el gobierno boliviano”, explicó el embajador de Argentina, Marcelo Massoni.

El diplomático indicó que el avión coadyuvará a transportar a La Paz víveres y productos de primera necesidad. Está previsto que la aeronave preste servicio toda la semana que viene y según las necesidades que transmita el gobierno de Bolivia.

En tanto, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, reiteró que ante los bloqueos de caminos el puente aéreo busca abastecer a la población paceña con alimentos básicos para la canasta familiar, como las carnes de pollo y res.

“Estamos agradecidos con el Gobierno argentino por este apoyo”, expresó y añadió que recibió la solicitud de trasladar oxígeno vía puente aéreo.

Añadió que en esta tarea trabaja un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y a partir de este sábado se refuerza con la aeronave de la Fuerzas Aérea Argentina “para traer más toneladas de productos diariamente a las ciudades de La Paz y El Alto” ante los bloqueos de caminos.

De acuerdo con el reporte de Bolivia Tv, a través del puente aéreo arribaron al hangar “Diablos Negros” de la FAB, en El Alto, alrededor de 12 toneladas de carne de pollo para su distribución en las ciudades alteña y paceña.