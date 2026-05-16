Gobierno apuesta al diálogo: Paz se reúne con la Central Obrera Regional de El Alto

El presidente Rodrigo Paz instaló la mañana de este sábado una mesa de diálogo con dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, mientras continúan los operativos de desbloqueo que ejecutan en distintos puntos del departamento paceño, según BTV.

La reunión se desarrolla en Palacio de Gobierno con la participación del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Desde esa cartera de Estado señalaron que el encuentro forma parte de los esfuerzos para pacificar el país y generar consensos con los sectores sociales movilizados.

“En estos momentos, el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostienen una reunión con la Central Obrera Regional de El Alto, reafirmando la voluntad del Gobierno de escuchar, coordinar y construir soluciones junto a los sectores sociales”, señala el reporte oficial.

En paralelo, otra mesa de negociación se instaló en Cochabamba entre autoridades del Ministerio de Educación y dirigentes del magisterio urbano, con el objetivo de avanzar en acuerdos sobre el pliego petitorio del sector. El Gobierno afirmó que busca recuperar la normalidad y garantizar la paz social en el país.