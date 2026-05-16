Gobierno y maestros urbanos retoman el diálogo en Cochabamba con resguardo policial

La ejecutiva nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Shirley Bonilla, anunció que el Gobierno ha propuesto un bono de Bs 2.400 en lugar del incremento salarial que demanda el sector, según un reporte de Unitel.

Después de las 9:00 de este sábado el Gobierno y la dirigencia el Magisterio urbano dialogan para solucionar el conflicto por el incremento salarial que exige el sector.

La ministra de Educación, Beatriz García, y sus colaboradores llegaron hasta las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, sede del diálogo.

La ejecutiva nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Shirley Bonilla, anunció que el Gobierno ha propuesto un bono de Bs 2.400 en lugar del incremento salarial que demanda el sector.

En ese marco, anunció que el sector rechazará esa propuesta por considerarla insuficiente frente al incremento de los precios de los productos de la canasta familiar.

“Las bases han reiterado que no vamos a renunciar a la lucha por el incremento salarial”, dijo.

“Con esta crisis que vive el país, Bs 2.400 no alcanza ni para una semana, para sustentar a nuestras familias”, añadió en una entrevista con la red Unitel.

El sector de Magisterio mantiene su estado de emergencia luego de que el Gobierno descartara el incremento salarial debido a la situación de la economía del país.

El diálogo se instala en medio del desbloqueo de carreteras que ejecutan policías y militares en La Paz.