Gobierno y Magisterio urbano llegan a un acuerdo; se levanta el paro

Tras varias horas de reunión en Cochabamba, el Magisterio Urbano y los ministerios de Educación y de Economía firmaron este sábado un acuerdo con el que se levantan las medidas de presión del sector.

“Hemos tenido reuniones con el Magisterio Urbano y Rural, en diferentes espacios, y con ambos hemos llegado a los acuerdos, ambos magisterios, sus confederaciones y sus dirigentes han aceptado la propuesta que hemos hecho y nosotros hemos escuchado todas sus demandas”, afirmó la ministra de Educación, Beatriz García, en contacto con los medios de comunicación.

La autoridad explicó que se respondieron a 16 puntos; sin embargo, en los temas que quedaron pendientes, se seguirá con el diálogo y la posterior conformación de mesas técnicas.

“Lo importante es que se han reconfirmado los nuevos ítems, en realidad estamos hablando de nuevas horas, para los docentes 384 mil horas (…) y por otro lado 1.000 ítems para administrativos”, detalló García.

Asimismo, indicó que se buscó nivelar a maestros del nivel inicial en el área urbana y urbano provincial, también se reconocieron horas que antes no estaban contempladas para maestros de secundaria en las materias de química y física.

Sin embargo, el punto más importante del acuerdo firmado es el nuevo bono de Bs 2.400 de reconocimiento por el trabajo y gestión en aula. García indicó que se trata de un pago anual que hará y estará indexado al Índice de Precios al Consumo (IPC). Se prevé que en cinco días cuente con un decreto que formalice este acuerdo.

“Ha sido una determinación de nuestras bases, nosotros representamos a más de 100.000 maestros, el aceptar la propuesta del Ministerio de Educación con algunas modificaciones, es por ello que hemos tardado varias horas en la reunión”, aseveró la ejecutiva nacional del Magisterio Urbano, Miriam Ayala, quien confirmó que con esta firma el sector levanta las medidas de presión.