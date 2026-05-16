Grupos de bloqueadores se reagrupan en Río Seco, en El Alto, para resistir a la Policía

Vecinos y campesinos se han reagrupado la mañana de este sábado en algunos puntos de la enorme Río Seco, en El Alto, que la madrugada de este sábado había sido retomada en un operativo combinado de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, según un reporte de Urgentevo.

El sector del puente de Río Seco, donde se encuentra el Multicine y cerca del Teleférico, había sido controlado por el operativo, pero a estas horas de la mañana (7:45) algunos grupos de bloqueadores se reorganizan para enfrentarse con la Policía.

El operativo de desbloqueo avanza hacia la zona de San Roque, puerta de ingreso al altiplano paceño, en medio de una fuerte tensión. Hay vecinos que cuestionan la presencia de las fuerzas combinadas y anticipan que la protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz se mantendrá.