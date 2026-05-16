Manifestantes retoman bloqueos en El Alto y Caracollo tras operativo de la Policía y FFAA

Manifestantes de la ciudad de El Alto y Caracollo retomaron este sábado los puntos de bloqueo tras el operativo que realizaron la Policía Bolivia y las Fuerzas Armadas para abrir un corredor humanitario para que circulen las personas y camiones atrapados en las barricadas desde hace diez días por el paro indefinido de la Central Obrera Boliviana (COB).

Después de los operativos ejecutados por las fuerzas policiales y militares, sectores movilizados retomaron este sábado puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto, lo que dejó nuevamente sin acceso al aeropuerto internacional.

Los bloqueadores volvieron a concentrarse en distintos sectores de la avenida Juan Pablo II, luego de que contingentes policiales intentaran despejar las vías como parte de los operativos iniciados durante la madrugada en La Paz y El Alto, según Unitel.

Los manifestantes retomaron este sábado el bloqueo en la población de Caracollo, en la ruta entre La Paz y Oruro, luego del operativo de desbloqueo que realizaron esta madrugada la Policía y las Fuerzas Armadas para abrir un corredor humanitario.