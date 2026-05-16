Paz ordena moderar uso de la fuerza tras habilitar el operativo "Corredor Humanitario" en La Paz

País
AGENCIAS
Publicado el 16/05/2026 a las 15h26
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El presidente Rodrigo Paz instruyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana contener el uso de la fuerza en los operativos de desbloqueo, luego de que el Gobierno considerara cumplido el objetivo principal de habilitar un corredor humanitario para el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible hacia las ciudades de La Paz y El Alto, según BTV.
 
La información fue confirmada este sábado por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien aclaró que la medida no implica el repliegue de militares y policías, sino una estrategia orientada a reducir la tensión y abrir espacios de diálogo en medio de los conflictos sociales que persisten en el altiplano paceño.
 
“Lo que estamos haciendo es una contención para darnos la oportunidad de dialogar, conversar, pacificar y evitar pérdidas humanas”, afirmó Gálvez en conferencia de prensa. Según explicó, los contingentes continuarán desplegados en rutas y puntos de conflicto mientras persistan los bloqueos impulsados por la COB y sectores afines a Evo Morales.
 
La autoridad aseguró que el Gobierno busca evitar excesos durante las intervenciones y reiteró que los efectivos desplazados no utilizan armamento letal. Además, sostuvo que los bloqueos ya dejaron al menos tres personas fallecidas y afectan tanto el acceso a atención médica como la economía de productores y comerciantes.
 
En paralelo, el Ejecutivo informó que mantiene activos vuelos humanitarios para abastecer de carne, medicamentos y otros productos esenciales a La Paz y El Alto. Gálvez remarcó que el Gobierno apuesta por la pacificación y el diálogo, aunque ratificó que los operativos de control y resguardo continuarán mientras existan medidas de presión en carreteras.
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