Policías y militares inician operativo de desbloqueo en La Paz

Fuerzas combinadas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas iniciaron la madrugada de este sábado un operativo de desbloqueo en las carreteras de La Paz con el fin de permitir el ingreso de alimentos y garantizar el libre tránsito, según informó el comandante general de la Policía, Mirko Sokol.



El jefe policial dijo a Unitel que el fin de los operativos de desbloqueo que se iniciaron esta madrugada es el de permitir el ingreso de alimentos, oxígeno y que la gente varada hace días pueda llegar a destino. Aseguró que realizan las acciones cumpliendo su misión establecida por la Constitución.



El comandante en jefe del Ejército de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, confirmó que realizarán un operativo conjunto para desbloquear las rutas en La Paz. Se informó que no se lleva armamento letal y que las principales acciones serán tarea de la Policía, según Unitel.



El operativo comenzó en la ciudad de El Alto, en el sector de Río Seco.

Detenidos

Las personas detenidas en los puntos de bloqueos fueron trasladadas con destino a La Paz por atentar contra el libre tránsito, la salud, vida y alimentación de la población afectada por 10 días de bloqueo principalmente en el altiplano paceño.