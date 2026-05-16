Policías se enfrentan a bloqueadores en la vía a Copacabana, en El Alto

En medio del operativo de desbloqueo en El Alto, la Policía Boliviana se enfrentó este sábado a un grupo de bloqueadores que se reagruparon en la ex parada 8, Distrito 14, en la ruta hacia Copacabana, según reporte de Wara Tv.

En tanto, se realizó con éxito la salida de 100 cisternas con combustible de la planta de Senkata para regularizar la provisión en la ciudad de La Paz.

Las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas llevan adelante un operativo de desbloqueo en el altiplano paceño tras 10 días de medidas de presión con el fin de abrir un corredor humanitario.