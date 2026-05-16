Presidente Paz firma acuerdos con la COR de El Alto y llama al diálogo

En el marco de una reunión con la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, exhortó este sábado nuevamente al diálogo a los sectores en conflicto y planteó convertir a esta ciudad en una de soluciones e inversión.

“En Bolivia está faltando diálogo y es momento de hablar con la verdad y de frente, dejando atrás los rumores. Nos reunimos con la COR de El Alto porque esta valiosa región merece un mejor destino y un mejor futuro; debemos dejar de ser percibidos como la ciudad del conflicto que ahuyenta las inversiones y entender que El Alto tiene que ser una ciudad de solución y no de problema”, posteó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Junto con los ministros de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y de Salud, Mauricio Zamora y Marcela Flores, respectivamente, el mandatario y la COR de El Alto se reunieron este sábado en la Casa Grande del Pueblo.

El vocero Oficial de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, en conferencia de prensa, destacó el encuentro entre el Gobierno nacional y este sector social. Remarcó que la manera de resolver conflictos es mediante el diálogo.

“Lo hemos dicho permanentemente, la forma de resolver cualquier dificultad es a partir del diálogo. Es algo que ha estado haciendo el señor presidente durante largas horas, conversando con la Central Obrera Regional de El Alto”, enfatizó.