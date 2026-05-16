Tras el repliegue policial, el bloqueo se endurece y extiende desde Río Seco

La calma duró apenas unas horas en El Alto. A primera hora de la mañana, un masivo operativo policial sorprendió a los bloqueadores en diferentes puntos y hubo enfrentamientos. Sin embargo, los movilizados toman nuevamente las calles y ahora bloquean en zonas.

Uno de los puntos críticos fue Río Seco, donde los efectivos sorprendieron a los bloqueadores, entre ellos varios Ponchos Rojos y vecinos. A la altura de la exparada 8, en la carretera hacia Copacabana, los enfrentamientos para abrir el paso se tornaron críticos.

Los gases lacrimógenos lanzados por la Policía no se quedaron en las avenidas; empujados por el viento, se metieron directamente a las viviendas. “Tuvimos que escondernos en los cuartos”, relató una vecina.

Unas horas después, los vecinos terminaron reorganizándose. Aproximadamente a las 08:30 de la mañana, decenas de jóvenes y vecinos comenzaron a correr con fuerza en dirección a Río Seco para tomar el control de la avenida principal, volviendo a cortar el tráfico.

A mediodía, los vecinos ya se habían rearticulado. El repliegue de la Policía dispuesto por el Gobierno hizo que juntas vecinales comiencen a salir a las calles a tapar el paso.

Así ocurrió por el puente San Juan, donde varios vecinos taparon el paso al igual que en algunas zonas. Con palas en mano, hombres y mujeres se dispusieron a levantar promontorios de tierra para cerrar cualquier acceso vehicular.

Otro de los puntos más críticos de esta jornada de vigilia se concentra en la avenida Juan Pablo II, frente al Instituto Pedro Domingo Murillo, altura exfábrica de vidrios. Para asegurar que la medida sea contundente, los vecinos unieron fuerzas para mover los pesados bloques de cemento que dividen las vías, quemaron llantas y colocaron un mar de piedras.

Muchos ciudadanos se ven obligados a caminar kilómetros bajo el sol, otros usan bicicletas, cruzando como pueden los cercos de piedra y cemento.