Toman el aeropuerto de Chimoré para impedir presunta detención de Evo

Los afiliados de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba tomaron este sábado "pacíficamente" el aeropuerto de Chimoré ante versiones que recibieron de una posible detención del expresidente y dirigente de esa organización, Evo Morales.

El exsecretario de la Federación de Comunidades Interculturales, Teófilo Sánchez, declaró a RKC que resguardarán a Evo Morales y rechazaron el desbloqueo en El Alto.

En medio de la toma, el dirigente manifestó que se suman a los pedidos de una renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, elegido en las urnas en 2026 como candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), junto a Edmand Lara.

Otro grupo de afilados se encuentra en vigilia en la IX División del Ejército en Ibuelo, Villa Tunari, ante versiones que el sector recibió de la presunta llegada de grupos de élite y de la DEA de Paraguay. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de parte de instancias que estén a cargo de la seguridad interna sobre esta situación.

En tanto, la marcha del sector evista avanza hacia la sede de Gobierno y se halla en su quinto día de caminata.