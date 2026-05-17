Armada denuncia agresión y daños a vehículos tras operativo "Corredor Humanitario"
País
Publicado el 17/05/2026 a las 18h35
La Armada Boliviana denunció este domingo actos de agresión y vandalismo contra personal militar y vehículos institucionales durante el operativo "Corredor Humanitario" desarrollado el sábado en diferentes puntos de bloqueo en las ciudades de La Paz y El Alto.
De acuerdo a la información brindada por la institución, durante el retorno del personal desplegado, grupos de bloqueadores atacaron motorizados de la institución naval, ocasionando daños materiales y poniendo en riesgo la integridad de quienes se encontraban al interior de los vehículos.
Producto de ello, dos parabrisas y ventanas de dos buses institucionales utilizados para transportar a instructores y marineros del Batallón de Policía Militar Naval No. 1 "TN. CGON. Wilson Pérez Urquizo" fueron afectados así como los parabrisas de dos vehículos tácticos UNIMOG's pertenecientes a la Armada Boliviana.
"Además, se reportó el uso indiscriminado de objetos contundentes y cachorros de dinamita lanzadas contra efectivos militares, policiales además contra periodistas que realizaban cobertura informativa en distintos puntos de intervención", precisaron.
A causa de estos hechos, el conductor de uno de los vehículos de la Armada Boliviana resultó herido mientras permanecía al interior del motorizado. El mismo fue evacuado y atendido oportunamente en un centro hospitalario. Los efectivos navales transportados no registraron lesiones personales.
Desde la institución naval indicaron que el personal desplegado no portaba armas letales. Aclararon que realizaron tareas de apoyo, seguridad y asistencia humanitaria al pueblo boliviano en estricto respeto a los derechos humanos y en observancia de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas.
"La Armada Boliviana no está enfrentando al pueblo; está al servicio del pueblo boliviano. Pedimos reflexión y evitar daños a vehículos institucionales utilizados en tareas de ayuda y apoyo humanitario", expresó el comandante general de la Armada Boliviana, Ernesto Adalid Alfaro Palma.
Asimismo, exhortó a la población a mantener la calma, evitar actos de violencia y preservar el respeto a la vida humana y a los bienes del Estado destinados al servicio de la ciudadanía.
De acuerdo a la información brindada por la institución, durante el retorno del personal desplegado, grupos de bloqueadores atacaron motorizados de la institución naval, ocasionando daños materiales y poniendo en riesgo la integridad de quienes se encontraban al interior de los vehículos.
Producto de ello, dos parabrisas y ventanas de dos buses institucionales utilizados para transportar a instructores y marineros del Batallón de Policía Militar Naval No. 1 "TN. CGON. Wilson Pérez Urquizo" fueron afectados así como los parabrisas de dos vehículos tácticos UNIMOG's pertenecientes a la Armada Boliviana.
"Además, se reportó el uso indiscriminado de objetos contundentes y cachorros de dinamita lanzadas contra efectivos militares, policiales además contra periodistas que realizaban cobertura informativa en distintos puntos de intervención", precisaron.
A causa de estos hechos, el conductor de uno de los vehículos de la Armada Boliviana resultó herido mientras permanecía al interior del motorizado. El mismo fue evacuado y atendido oportunamente en un centro hospitalario. Los efectivos navales transportados no registraron lesiones personales.
Desde la institución naval indicaron que el personal desplegado no portaba armas letales. Aclararon que realizaron tareas de apoyo, seguridad y asistencia humanitaria al pueblo boliviano en estricto respeto a los derechos humanos y en observancia de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas.
"La Armada Boliviana no está enfrentando al pueblo; está al servicio del pueblo boliviano. Pedimos reflexión y evitar daños a vehículos institucionales utilizados en tareas de ayuda y apoyo humanitario", expresó el comandante general de la Armada Boliviana, Ernesto Adalid Alfaro Palma.
Asimismo, exhortó a la población a mantener la calma, evitar actos de violencia y preservar el respeto a la vida humana y a los bienes del Estado destinados al servicio de la ciudadanía.
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