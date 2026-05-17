Armada denuncia agresión y daños a vehículos tras operativo "Corredor Humanitario"

La Embajada de los Estados Unidos condenó este domingo las acciones de desestabilización del gobierno democráticamente elegido al mando del presidente Rodrigo Paz, a quien expresaron su apoyo. Ver más Embajada de Estados Unidos condena acciones de desestabilización y expresa apoyo al presidente Paz

El operativo “Corredor Humanitario” ejecutado entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en la carretera La Paz-Oruro permitió el paso de más de 30 cisternas con más de un millón de litros de... Ver más Operativo “Corredor Humanitario” permite paso de más de un millón de litros de combustible, ayuda médica y alimentos

El Gobierno nacional convocó para este domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari... Ver más Gobierno convoca al diálogo a sectores sociales de La Paz para este domingo