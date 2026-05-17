Operativo “Corredor Humanitario” permite paso de más de un millón de litros de combustible, ayuda médica y alimentos

País
ABI
Publicado el 17/05/2026 a las 10h30
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El operativo “Corredor Humanitario” ejecutado entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en la carretera La Paz-Oruro permitió el paso de más de 30 cisternas con más de un millón de litros de combustible, el traslado de ayuda y recursos esenciales para la población.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, informó que el despliegue alcanzó hasta la población de Calamarca luego de más de 12 horas de operaciones coordinadas.

El operativo se basó en tres ejes centrales: la consolidación de un corredor humanitario, la protección de la vida y el apoyo logístico, no letal, para aliviar las afectaciones provocadas por los bloqueos.

“Hemos cumplido este objetivo con la finalidad de alivianar el sufrimiento de nuestra población”, aseveró Balderrama, y destacó que se facilitó el tránsito de combustible, ayuda médica, evacuaciones y abastecimiento de alimentos.

El jefe militar explicó que durante el avance del operativo se retiraron obstáculos instalados en la carretera y se evitó la confrontación con grupos movilizados, priorizando en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Balderrama remarcó que no se utilizó violencia durante la intervención, pese a algunas agresiones registradas contra vehículos policiales y militares, por lo que los efectivos actuaron bajo criterios de contención y resguardo de la población.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Juan Amílcar Sotopeña, señaló que el operativo permitió que numerosos vehículos varados retomaran su recorrido y anunció que las tareas continuarán para habilitar también el tramo desde Oruro hacia La Paz.

“Se ha cumplido la misión. Hemos logrado el despeje de la vía para que muchos vehículos puedan seguir su camino”, indicó.

Las autoridades señalaron que los siguientes operativos serán evaluados de acuerdo con las condiciones de seguridad. Reiteraron que las intervenciones seguirán bajo criterios de apoyo logístico no letal y protección de la población civil.

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