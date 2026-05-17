Petro califica de “insurrección popular” a la situación política en Bolivia y ofrece mediar si es invitado

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, afirmó estar dispuesto a mediar, si es invitado, ante la situación política por la que atraviesa Bolivia a la que calificó como una “insurrección popular”.

“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, posteó en su cuenta en X.

Asimismo, aseveró que “Bolivia vive una insurrección popular” que es la respuesta a la “soberbia geopolítica”.

“Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta”, agregó.

Recordó que en Panamá conversó con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sobre su padre Paz Zamora, “el primer progresismo latinoamericano y su paso por Bogotá y Panamá en el exilio donde recibió las visitas del general Torrijos y del M19 con Carlos Vidales el hijo del poeta”.

Petro le expresó a su homólogo que “ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”.