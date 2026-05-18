31 expresidentes piden “medidas de prevención” por la democracia

Treinta y un ex jefes de Estado –miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA)– pidieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) estar vigilantes de la estabilidad democrática boliviana, informó este lunes el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga.

“Urgimos a los gobiernos democráticos de España y las Américas se mantengan vigilantes y al secretario general y al Concejo Permanente de la OEA disponer las medidas de prevención que les exige, al efecto, la Carta Democrática Interamericana”, refiere la declaración del Grupo IDEA, difundido por el exmandatario.

La declaración, difundida bajo el título “Declaración sobre las protestas en Bolivia”, advierte sobre una “manipulación política de la protesta social” que busca afectar la estabilidad de las instituciones democráticas en el país.

“Urgimos a los gobiernos democráticos de España y las Américas a mantenerse vigilantes y al secretario general y al Consejo Permanente de la OEA a disponer las medidas de prevención que les exige, al efecto, la Carta Democrática Interamericana”, señala el comunicado.

Las protestas en Bolivia son lideradas por diversos sectores sociales, entre los que destaca la Central Obrera Boliviana (COB), que tras la negativa del Gobierno a atender su pliego, que incluye demandas de incremento salarial, ha pasado a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las movilizaciones se intensificaron este lunes en La Paz con la llegada de una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales, quienes también reclaman la dimisión del jefe de Estado, en el poder desde noviembre de 2025.

El expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga, uno de los firmantes del documento, destacó la necesidad de alerta internacional frente a la situación: “31 exjefes de Estado miembros de IDEA alertan y piden a la OEA estar vigilantes de la estabilidad democrática boliviana”.

La declaración está firmada por: ellos Mario Abdo (Paraguay), Carlos Alvarado (Costa Rica), Jeanine Áñez Chávez (Bolivia), Óscar Arias S. (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Laura Chinchilla M. (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque M. (Colombia), Vicente Fox Q. (México), Eduardo Frei (Chile), Federico Franco (Paraguay), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Guillermo Lasso M. (Ecuador), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad W. (Ecuador), Hipólito Mejía (República Dominicana), Carlos Mesa G. (Bolivia), Lenin Moreno (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mariano Rajoy (España), Miguel Ángel Rodríguez E. (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Álvaro Uribe V. (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

El pronunciamiento del Grupo IDEA se produce en un contexto de creciente tensión política y social en Bolivia, marcada por movilizaciones, bloqueos de rutas y demandas ciudadanas que, según los expresidentes, deben ser atendidas sin comprometer la institucionalidad democrática del país.