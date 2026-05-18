Civiles y periodistas heridos durante protestas en La Paz

Hechos de violencia registrados durante las protestas de este lunes en la ciudad de La Paz dejaron como saldo civiles y periodistas heridos, en medio de enfrentamientos y situaciones de riesgo para la población.

El Ministerio de la Presidencia de Bolivia expresó su preocupación por las agresiones denunciadas por trabajadores de la prensa, quienes fueron afectados mientras realizaban la cobertura de los conflictos. “Una periodista resultó afectada por gases lacrimógenos, debido a que algunos movilizados recogían los agentes químicos para redirigirlos hacia los equipos de prensa”, señala el comunicado.

Según la información oficial, estas acciones tenían como objetivo impedir el trabajo periodístico, en un contexto de alta conflictividad social. La institución enfatizó que este tipo de hechos pone en riesgo la integridad de comunicadores y vulnera el derecho de la población a estar informada.

Asimismo, se reportaron agresiones contra ciudadanos que transitaban por distintos puntos de la ciudad, lo que afectó la seguridad y el derecho a la libre circulación.

“Nada justifica poner en riesgo la integridad de periodistas, camarógrafos y trabajadores de medios de comunicación”, remarcó la entidad, al tiempo de señalar que la labor de la prensa es fundamental en democracia.

Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a frenar la violencia y priorizar el diálogo. “Bolivia necesita soluciones, no confrontación”, indica el pronunciamiento, que también insiste en que los periodistas deben poder ejercer su trabajo sin amenazas ni agresiones.