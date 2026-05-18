Gobierno emite decreto que crea bono "Gestión de Aula" de Bs 2.400 para el magisterio

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5621, que crea el bono "Gestión de Aula" destinado al personal docente y administrativo del magisterio fiscal. El incentivo busca promover el cumplimiento del calendario escolar y fortalecer la calidad educativa.

"Se establece el bono denominado 'Gestión de Aula', que será entregado en el mes de junio de cada año, a favor del personal docente y administrativo del Magisterio Fiscal", señala el decreto aprobado por el Ejecutivo.

La norma fija un monto inicial de Bs 2.400 para la gestión 2026 y establece que el beneficio deberá actualizarse anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida surge tras los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con el magisterio urbano y rural, luego de más de un mes de movilizaciones en demanda de un incremento salarial.

Además, el Ministerio de Educación deberá reglamentar la aplicación del bono en un plazo de hasta cinco días desde la publicación de la norma.

El decreto también dispone que el Ministerio de Economía garantice los recursos necesarios para el pago del bono en 2026, mientras que desde 2027 las Direcciones Departamentales de Educación deberán incorporar esos recursos en sus presupuestos institucionales.