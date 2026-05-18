Lara le pide al Gobierno agotar los caminos al diálogo y rechaza la violencia

El vicepresidente del Estado, Edman Lara, junto a diputados y senadores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) pidió al presidente que "baje la soberbia" y agote los llamados al diálogo. Asimismo, expresó su preocupación y rechazó los hechos de agresión ocurridos este fin de semana.

"Una vez más le pedimos al presidente bajar la soberbia, llamar al diálogo, dialogar con los sectores movilizados y no con esos grupos que al presidente le conviene dialogar, Nosotros nuevamente instamos al diálogo, la mejor forma de resolver los conflictos es con diálogo", señaló la autoridad.

Lara pidió al Gobierno que "cómo escuchó a los maestros y les dio su bono", de la misma manera debería escuchar las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB), e instó que, si no puede darles el 20% de incremento salarial, les de lo que la economía del país le permita.

De igual manera, manifestó su inconformidad ante el accionar de la Policia Boliviana y las Fuerzas armadas al usar la violencia y agentes químicos de manera "indiscriminada".

"Queremos expresar nuestra preocupación y de la misma manera queremos rechazar categóricamente los actos de violencia que se han suscitado el día de ayer por parte de los miembros de la policía boliviana y las fuerzas armadas donde no han considerado que en el lugar habían personas de la tercera edad, habían niños que estaban descansando en sus domicilios", lamentó la autoridad.