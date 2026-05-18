'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 'Mamén' Saavedra, participó este lunes en la Asamblea de la Cruceñidad, donde llamó a defender la democracia frente a la crisis y los bloqueos que atraviesa el país. La autoridad afirmó que Santa Cruz históricamente ha luchado por la región y que, ahora, el desafío es defender la estabilidad democrática de Bolivia.

"Nuestro país pasa por momentos difíciles. Tenemos dos opciones: O solamente miramos o con valentía asumimos la defensa de la estabilidad democrática", expresó. En Bolivia, se registran al menos 28 bloqueos, la mayoría de ellos en La Paz.

Saavedra aseguró que las protestas comenzaron a raíz de una ley (la 1720) que posteriormente fue abrogada, pero señaló que las demandas continuaron escalando hasta exigir la salida del Gobierno.

“Esta película ya la hemos visto antes. Aparece un problema y empiezan a protestar. Se solucionan. Se inventan otros problemas, y otro, y otro, y otro hasta que exigen la salida de un gobierno democráticamente electo”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que las movilizaciones y bloqueos afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población, debido al incremento de precios y las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y atención médica.