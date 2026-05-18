La Paz y El Alto, al borde del colapso

La Paz sufre las consecuencias de los bloqueos y las marchas. Las movilizaciones han tomado fuerza y ocasionaron problemas en el abastecimiento de alimentos, clases suspendidas, subida de precios, emergencia en hospitales, falta de combustible y otros.

Los bloqueos en las provincias, de parte de los Ponchos Rojos comenzaron a inicios de mayo y días después se reportaron grandes pérdidas en cuanto al turismo, y a la par, empezaron a escasear la carne de res y de pollo en los mercados.

Este desabastecimiento ha provocado el cierre de negocios de comida y una subida de precios de verduras, ya que los mismos no pueden ser trasladados a la ciudad desde los lugares donde se los produce.

Las labores escolares también son irregulares, en los colegios de El Alto y La Paz se pasa clases a distancia, ya que el transporte, hasta el pasado viernes, se vio perjudicada. Desde este lunes, los choferes iniciaron un paro indefinido en la urbe alteña, haciendo más difícil el desplazamiento de personas.

Emergencia antrópica

Otro sector duramente afectado es el de los pacientes que deben buscar tratamientos en los hospitales de la ciudad de La Paz. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Martín Carrasco, indicó que el oxígeno en los hospitales durará solo 72 horas más.

Los pacientes más afectados son quienes se encuentran en el área rural, ya que las vías están interrumpidas.

Ante los hechos de convulsión social y los bloqueos registrados en distintos puntos del país, el Ministerio de Salud y Deportes emitió la Declaratoria de Emergencia Antrópica.

Esta declaratoria responde a una situación causada por acciones humanas que está afectando el traslado de pacientes, ambulancias y personal médico en diferentes regiones del país.

Actualmente, el cierre de vías está dificultando el traslado de pacientes, ambulancias, medicamentos y personal médico, afectando la atención oportuna en salud.

Por ello, se activaron los mecanismos de emergencia y coordinación para garantizar la atención médica y proteger a las familias bolivianas, indica una publicación de ese Ministerio.

Transporte paralizado

La gente que día a día se traslada a sus fuentes laborales ha tratado de de desplazarse a pie o en bicicleta. El transporte público ha sido irregular y este lunes, por las movilizaciones, los choferes decidieron no arriesgarse al destrozo de sus vehículos. Las terminales de La Paz y El Alto no operan hasta nuevo aviso.

Asimismo, los choferes han formado largas filas en las estaciones de servicio por combustible, el paso de las cisternas se ha perjudicado por los bloqueos en El Alto y La Paz.

El día más duro de estas movilizaciones fue este lunes, si bien el sábado la Policía intervino en El Alto, este lunes los movilizados perpetraron actos violentos en contra de personas, civiles, militares y policiales, y destrozaron bienes del Estado y de propiedad privada.