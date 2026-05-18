La Policía aprehendió a unos 100 manifestantes

Una nueva jornada de violencia en la ciudad de La Paz dejó este lunes más de un centenar de personas aprehendidas, luego de las movilizaciones de distintos sectores que confluyeron en el centro paceño en medio de enfrentamientos con la Policía.

Durante los disturbios, se observó a manifestantes utilizando explosivos y objetos contundentes contra los efectivos policiales, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. En ese contexto se realizaron múltiples aprehensiones en distintos puntos de la ciudad.

Las personas detenidas –entre hombres y mujeres– fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecen con fines investigativos mientras se define su situación jurídica.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, fuentes policiales estimaron que alrededor de 104 personas fueron aprehendidas; sin embargo, aún se aguarda un informe oficial que confirme la cifra total y los delitos que se les atribuyen.

Por su parte, el abogado Cosme Rocha Reynaga, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), indicó que un primer reporte en la Felcc da cuenta de al menos 95 personas aprehendidas. “Aproximadamente hay 95 personas aprehendidas en este momento, es lo que nos indica el capitán de guardia”, señaló, añadiendo que se trabaja en la redacción de los informes sobre las circunstancias de cada detención.

La jornada marcó el inicio de la tercera semana de protestas en La Paz, con la participación de sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana, fabriles, mineros asalariados, gremiales, ponchos rojos y maestros rurales, siendo estos últimos señalados como protagonistas de los hechos más violentos.

Según explicó Rocha, una vez individualizados los presuntos delitos, el Ministerio Público procederá con la imputación formal de quienes hayan vulnerado la ley. Se prevé que la Policía brinde un informe más detallado en las próximas horas.