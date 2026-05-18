Saqueos y destrozos en protestas en La Paz

Vehículos motorizados destruidos, destrozos en una estación de Mi Teleférico y saqueos en el centro de la ciudad de La Paz se produjeron este lunes en los enfrentamientos entre movilizados y policías.

Videos difundidos por las redes sociales muestran a manifestantes ingresar a oficinas de donde extraen sillas, escritorios, papeles y computadoras para quemarlos en plena vía pública o usarlos como barricadas entre la calle Mercado y la plaza Murillo .

Una comerciante denunció que los movilizados sustrajeron toda su mercadería y la quemaron en medio de la calle.

En otras imágenes se ve una camioneta policial y tres motos incendiándose en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) luego del enfrentamiento.

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda denunció que la marcha evista provocó destrozos en los vidrios de la estación Armentia de la Línea Naranja de Mi Teleférico.