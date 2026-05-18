Saqueos y destrozos en protestas en La Paz

País
URGENTEBO
Publicado el 18/05/2026 a las 16h53
ESCUCHA LA NOTICIA

Vehículos motorizados destruidos, destrozos en una estación de Mi Teleférico y saqueos en el centro de la ciudad de La Paz se produjeron este lunes en los enfrentamientos entre movilizados y policías.

Videos difundidos por las redes sociales muestran a manifestantes ingresar a oficinas de donde extraen sillas, escritorios, papeles y computadoras para quemarlos en plena vía pública o usarlos como barricadas entre la calle Mercado y la plaza Murillo .

Una comerciante denunció que los movilizados sustrajeron toda su mercadería y la quemaron en medio de la calle.

En otras imágenes se ve una camioneta policial y tres motos incendiándose en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) luego del enfrentamiento.

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda denunció que la marcha evista provocó destrozos en los vidrios de la estación Armentia de la Línea Naranja de Mi Teleférico.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
2
Trump advierte con retomar los ataques contra Irán por la demora en negociaciones de paz
3
Vocero dice que hay órdenes de aprehensión contra los que promueven protestas con armas
4
'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"
5
Bloqueos persisten y marcha evista anuncia que ingresará a La Paz

Lo más compartido

1
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
2
Cruceros enfrentan presión sanitaria tras propagación de virus a bordo
3
Central Campesina “El Morro” anuncia el bloqueo de Huayllani, en la vía a Santa Cruz
4
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
5
Casas de colores, 4 kilómetros y 3.000 años de historia: así es la pequeña isla italiana que “ganó” un Óscar

Más en País

18/05/2026
31 expresidentes piden “medidas de prevención” por la democracia
“Declaración sobre las protestas en Bolivia” es el documento emitido este lunes por líderes políticos de más de una docena de países iberoamericanos.
Ver más
18/05/2026
Civiles y periodistas heridos durante protestas en La Paz
El Ministerio de la Presidencia advierte sobre agresiones en medio de los conflictos y pide garantizar la labor informativa y la seguridad ciudadana.
Ver más
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 'Mamén' Saavedra, participó este lunes en la Asamblea de la Cruceñidad, donde llamó a defender la democracia frente a la crisis y los bloqueos que atraviesa el...
Ver más
18/05/2026
'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"
La ciudad de La Paz se ha convertido en el escenario para el enfrentamiento entre bolivianos. En el día más complicado del conflicto social, los marchistas que llegaron a La Paz se han encontrado con...
Ver más
18/05/2026
División entre bolivianos: Marchistas asedian la plaza Murillo y se desata el enfrentamiento
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público emitió una resolución mediante la cual ordena la aprehensión de Mario Argollo, secretario general de la Central Obrera...
Ver más
18/05/2026
Emiten orden de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo
En medio del conflicto con bloqueadores, el Gobierno ha identificado al dirigente Bernabé Gutiérrez Paucara como el instigador de un levantamiento armado que se estaría gestando en comunidades de la...
Ver más
18/05/2026
Gobierno identifica a dirigente que estaría organizando levantamiento armado en Omasuyos
En Portada
18/05/2026 País
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
Los movilizados quemaron vehículos y muebles sustraídos de oficinas que invadieron con violencia.
vista
18/05/2026 País
División entre bolivianos: Marchistas asedian la plaza Murillo y se desata el enfrentamiento
La ciudad de La Paz se ha convertido en el escenario para el enfrentamiento entre bolivianos. En el día más complicado del conflicto social, los marchistas que...
vista
18/05/2026 País
Emiten orden de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público emitió una resolución mediante la cual ordena la aprehensión de Mario Argollo,...
vista
18/05/2026 Economía
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
El Banco Central de Bolivia (BCB) reiteró que el resguardo de sus reservas y activos está "plenamente garantizado" y calificó de falsa la supuesta instrucción...
vista
18/05/2026 País
La marcha evista ingresa a la ciudad de La Paz
Después de varios días de caminata, la marcha evista llegó a la ciudad de El Alto y se dirige hacia La Paz. El pedido de la movilización es la renuncia del...
vista
18/05/2026 País
Gobierno emite decreto que crea bono "Gestión de Aula" de Bs 2.400 para el magisterio
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5621, que crea el bono "Gestión de Aula" destinado al personal docente y administrativo del magisterio fiscal.
vista
Actualidad
“Declaración sobre las protestas en Bolivia” es el documento emitido este lunes por líderes políticos de más de una...
Ver más
18/05/2026 País
31 expresidentes piden “medidas de prevención” por la democracia
El Ministerio de la Presidencia advierte sobre agresiones en medio de los conflictos y pide garantizar la labor...
Ver más
18/05/2026 País
Civiles y periodistas heridos durante protestas en La Paz
Los movilizados quemaron vehículos y muebles sustraídos de oficinas que invadieron con violencia.
Ver más
18/05/2026 País
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 'Mamén' Saavedra, participó este lunes en la Asamblea de la Cruceñidad, donde...
Ver más
18/05/2026 País
'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"
Deportes
Un centenar de binomios dará vida este domingo al Rally Pre Oscar Crespo 2026, la antesala que comenzará a calentar...
Ver más
18/05/2026 Motores
Rugir de motores: 100 coches animarán este domingo el Pre Oscar Crespo 2026
El deporte es una herramienta fundamental para el crecimiento de la sociedad y las personas.
Ver más
18/05/2026 Tenis
Federación de Tenis va de la mano con las Olimpiadas Especiales
El Sky Race Illimani, prueba atlética épica que combina técnica y estrategia para llegar a la meta, en un terreno en el...
Ver más
18/05/2026 Multideportivo
El Sky Race Illimani se correrá en junio, después de dos años
Los clubes bolivianos Always Ready, Blooming e Independiente jugarán sus próximos partidos internacionales en Asunción...
Ver más
18/05/2026 Fútbol
La Conmebol determina que los clubes bolivianos jueguen en Paraguay por los conflictos sociales
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine
Una de mis primeras lecturas que quizá fueron un interesante detonante en el marco de las posteriores que vinieron, fue...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Las reflexiones bajo el molle de Alfredo Medrano
El próximo 22 de mayo, el Salón Glorieta del Gran Hotel Cochabamba será el escenario de un encuentro artístico de alto...
Ver más
17/05/2026 Música
“Del Sena al Rin”: el piano francés y el chelo alemán se funden en diálogo histórico