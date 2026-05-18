Sube la tensión en La Paz: Tres marchas llegan a la sede del Gobierno de Bolivia para protestar contra Rodrigo Paz

Tres movilizaciones paralizan La Paz este lunes. La marcha de campesinos y otros sectores descendieron a la ciudad de La Paz al igual que la marcha evista, que partió de Caracollo, en Oruro, la semana pasada.

En ambos casos, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuya administración ha denunciado un intento de desestabilización del Gobierno legalmente constituido.

Los campesinos descienden por la autopista; mientras que los evistas toman la avenida Naciones Unidas.

Sectores, como los gremialistas y el transporte, han pedido al Gobierno que haga cumplir la ley tras apuntar a Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) que se alió con los bloques campesinos, y Evo Morales, como los responsables de estas movilizaciones y sus consecuencias.

El dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, consideró que estas movilizaciones buscan “un golpe de Estado”.

En ese marco, conminó a Argollo y Morales a seguir los caminos constitucionales. “Sin defenderlo a él (al presidente Paz), pese a la gasolina basura entre otros, vayan por el conducto regular, que vayan a un revocatorio”, dijo.

Al mismo tiempo, un grupo de fabriles se concentró en la zona de la cervecería para movilizarse contra las medidas que asume el Órgano Ejecutivo.

Las movilizaciones se registran en el inicio de la tercera semana de movilizaciones, que cercan las ciudades de La Paz y El Alto, lo que ha dificultado la provisión de los alimentos y el suministro de combustibles.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, se refirió a la marcha de los seguidores del expresidente Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“Si (esta marcha) es pacífica, si no cometen delitos, va a poder desarrollarse (la manifestación) y va a poder continuar su camino de vuelta hacia el trópico, pero si comete delitos, vamos a tener que tomar las acciones que nos ampara la ley”, señaló Paredes en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.

Paredes también consideró que la marcha es propiciada por personas que fueron “obligadas” bajo amenazas o con pagos para participar de la movilización.

“Los manifestantes que son dirigidos por Evo Morales ya no van a tener el apoyo de El Alto, o de gran parte de la ciudadanía alteña, que anoche en una larga negociación comprendieron que esa no es su causa, la causa de los alteños no es la causa de Evo Morales. Los alteños quieren efectivamente reivindicaciones que las vamos a atender”, indicó Paredes.