Tres instituciones convocan a dialogar a Gobierno y movilizados

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 18/05/2026 a las 20h55
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Al inicio de la tercera semana de protestas y bloqueos viales, principalmente en La Paz, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia de El Alto convocaron al Gobierno y a los sectores movilizado a un diálogo con el objetivo de encauzar una salida a la crisis.

La invitación, difundida este lunes a través de un comunicado, plantea la participación de actores clave en el conflicto. “Llamamos a un Diálogo por el Bien Común entre el Gobierno, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz”, señala el documento.

Las tres instituciones expresaron su preocupación por la escalada de tensiones en el país, marcada por hechos de violencia, discursos agresivos y vulneraciones a los derechos humanos, además de afectaciones a la población en general. “Esta situación que no debiera presentarse bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo entre los bolivianos”, advierten.

En ese contexto, hicieron un llamado a priorizar el entendimiento frente a la confrontación. “Frente a la tozudez del conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo”, concluye el pronunciamiento.

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