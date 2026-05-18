Vocero dice que hay órdenes de aprehensión contra los que promueven protestas con armas

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, informó este lunes que ya hay órdenes de aprehensión y caturarán a quienes promuevan protestas con armasdurante las movilizaciones instalados en el departamento de La Paz.

"Ya hay denuncias planteadas, ya hay mandamientos de aprehensión también para algunos que ya están promoviendo este tipo de cosas", sostuvo.

La autoridad denunció que existen dirigentes que estarían impulsando el uso de armamento durante las movilizaciones y exhortó a la población a rechazar cualquier forma de violencia. "Queremos denunciar que lamentablemente se han identificado grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados", afirmó.

Gálvez señaló a Bernabé Gutiérrez Paucara, actual presidente del Comité de Conflicto de los Ponchos Rojos y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y lo acusó de promover acciones violentas durante una reunión en Achacachi.

"Bernabé Gutiérrez, ayer en Achacachi, convocó a una reunión a las centrales, subcentrales y ejecutivos de esa localidad y alrededores para decirles que se adhieran a la marcha evista y cocalera y que vinieran con todas las armas posibles", denunció el vocero.

Asimismo, indicó que el dirigente habría instruido a los movilizados portar "armamento, fusiles Mauser" y, en caso de no contar con armas de fuego, acudir con "palos y picotas". Según el Gobierno, también se amenazó a comerciantes y pobladores para que entreguen víveres y los amenazaron con saqueos si no cumplían con la orden.

En ese sentido, que las figuras legales incluyen "terrorismo, alzamiento armado, varias cosas que son realmente detestables. Y lo que corresponda se aplicará conforme a ley", manifestó.

El vocero remarcó que cualquier persona que porte armas, dinamita u otros objetos peligrosos durante las movilizaciones será arrestada. "Todo aquel que esté cometiendo delito tendrá que rendir cuentas ante la ley", afirmó.

En ese marco, pidió a los movilizados desistir de acciones violentas, ya que pueden dañar la integridad de otra persona. "Está cometiendo delito. Será arrestado, juzgado y tendrá que pagar por ese delito en la cárcel", advirtió.