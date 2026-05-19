Asamblea de la Cruceñidad se declara en emergencia en defensa de la democracia

País
Redacción Central
Publicado el 19/05/2026 a las 8h05
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La Asamblea de la Cruceñidad se declaró ayer en estado de emergencia permanente en defensa de la democracia ante los conflictos sociales que se registran en el país y particularmente en La Paz, según un reporte de El Deber.

El sector aprobó un acta de medidas y el pedido de que el Gobierno nacional dicte estado de excepción, la creación de un Consejo Autonómico, la realización de una marcha, prevista para este jueves 21 de mayo, y dar potestad a la dirigencia cívica para que asuman las medidas que correspondan con miras a la defensa de la democracia boliviana.

La Asamblea declaró “emergencia permanente” de la cruceñidad ante cualquier intento de golpe de Estado o desestabilización del orden constitucional. También ratificó la defensa de la democracia y el Estado de derecho.

“Advertimos firmemente también a aquellas ONG que buscan desestabilizar la democracia en base a líneas demagógicas y retrógradas que buscan la confrontación entre gobernadores. Primero, no permitiremos el quiebre del orden constitucional y defenderemos la democracia con la vida si así fuera necesario”, señala la resolución.

Exigió al Gobierno, Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas actuar contra quienes promuevan bloqueos y hechos que afecten el abastecimiento, la circulación y la estabilidad del país. Además, se planteó un “estado de excepción sectorizado”.

“Actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución contra quienes promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia, romper el orden constitucional, cortar el abastecimiento, impedir la circulación y poner en riesgo la vida de las familias bolivianas. Conforme al artículo 137 de la Constitución Política del Estado y la Ley de Estados de Excepción número 1341”, indicó.

“Mamen”

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ‘Mamén’ Saavedra, participó en la Asamblea de la Cruceñidad, donde llamó a defender la democracia frente a la crisis y los bloqueos que atraviesa el país. La autoridad afirmó que Santa Cruz históricamente ha luchado por la región y que, ahora, el desafío es defender la estabilidad democrática de Bolivia.

“Nuestro país pasa por momentos difíciles. Tenemos dos opciones: O solamente miramos o con valentía asumimos la defensa de la estabilidad democrática”, dijo.

Saavedra aseguró que las protestas comenzaron a raíz de una ley (la 1720) que posteriormente fue abrogada, pero señaló que las demandas continuaron hasta exigir la salida del Gobierno.

“Esta película ya la hemos visto antes. Aparece un problema y empiezan a protestar. Se solucionan. Se inventan otros problemas, y otro, y otro, y otro hasta que exigen la salida de un gobierno democráticamente electo”, manifestó.

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