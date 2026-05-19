Confirman aprehensión de 2 agresores de policías en el teleférico paceño

Dos personas fueron identificadas y aprehendidas por las agresiones contra efectivos policiales en la estación Celeste del teleférico, en la ciudad de La Paz, durante la jornada de protestas del lunes, informó el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol.

De acuerdo con el informe, tras las labores de identificación realizadas a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, dos de los presuntos autores fueron ubicados y aprehendidos, y se encuentran a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente.

Los policías agredidos en esa estación del teleférico paceño son dos de los 11 que resultaron heridos el pasado lunes por ataques de los movilizados. Ambos están en estado grave y uno corre el riesgo de perder la visión de un ojo debido a la gravedad de las lesiones.

“Tenemos un capitán en una situación muy crítica, pero también a un suboficial al que se le realiza una intervención quirúrgica. Existe una alta probabilidad de que pierda la visión en uno de sus ojos”, señaló la autoridad policial.

Sokol calificó los hechos como actos de extrema violencia contra servidores públicos y afirmó que los agresores serán procesados por la vía penal.

“Hubo intentos de asesinato contra nuestros policías. No podemos llamarles marchistas, son delincuentes”, manifestó.

Los hechos se registraron cuando un grupo de manifestantes ingresó de forma violenta a la estación del teleférico, donde dos policías fueron brutalmente agredidos.

Imágenes grabadas por cámaras de seguridad muestran cómo un efectivo fue sacado de las instalaciones y golpeado con los puños y a patadas hasta quedar inconsciente. Los agresores le arrebataron el tolete y continuaron golpeándolo en el suelo, además de intimidar a personas que registraban los hechos.

En otra secuencia, se observa a un segundo policía que es atacado por más de 10 personas en los baños, donde además se denunció el robo de dinero de la caja del servicio higiénico.

Las agresiones también ocasionaron daños en la infraestructura del sistema de transporte por cable, lo que obligó a la suspensión temporal de operaciones de las líneas Naranja y Morada por motivos de seguridad.

Los hechos ocurrieron durante la jornada de violencia del lunes en distintos puntos del centro de La Paz, donde hubo enfrentamientos, saqueos y daños materiales.