Consejo Permanente de la OEA debatirá sobre la "situación política interna" de Bolivia

"El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una reunión ordinaria el miércoles 20 de mayo en el Salón de las Américas, en la sede de la OEA en Washington, DC, para dialogar sobre alianzas estratégicas con el sector privado y la "situación política interna" de Bolivia", señala la información de la OEA.

La programación de la OEA se da horas después de que los expresidentes de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, Jeanine Añez y Carlos Mesa, además de exjefes de estado y Gobierno de otros países de la región y de España, que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), emitieran un pronunciamiento conjunto en el que alertan respecto a un intento de alertar contra la estabilidad democrática boliviana a través de protestas sociales y bloqueos y piden a la Organización de Estados Americanos (OEA) actuar de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana.

Los expresidentes bolivianos y de la región alertan que "la manipulación política de la protesta social, en la experiencia de Bolivia, se direcciona a afectar la estabilidad de las instituciones democráticas; todavía más, cuanto que, cuenta dicha nación con un gobierno legítimo, producto del ejercicio libérrimo de la soberanía popular, que inició su gestión el pasado 8 de noviembre".

Por eso, pidieron a los gobiernos democráticos de España y las Américas "mantenerse vigilantes" de lo que pasa en el país y al Consejo Permanente de la OEA disponer medidas de prevención de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana.

Este pronunciamiento se da en medio de protestas y bloqueos que afectan especialmente a la ciudad de La Paz, que presenta desabastecimientos de alimentos, medicamentos y combustible.

Las movilizaciones son lideradas por la COB, la FSTMB, sectores campesinos y afines al evismo que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.