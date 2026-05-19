Gobierno analiza la creación de un ministerio que incluya a los movimientos sociales en la toma de decisiones

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó en las últimas horas que el Gobierno analiza crear un Ministerio de Movimientos Sociales en el que esos sectores formen parte en la toma de decisiones de proyectos para sus respectivos sectores.

Zamora afirmó que los movimientos y sectores sociales fueron "mal acostumbrados" por anteriores gobiernos respecto a su participación en el Estado y, aseveró, ahora hay que "hacerlos formar parte pero de otra manera".

"Son tantas organizaciones que hay que armar algo donde todos se sientan representados. Hay que cambiar también desde mi punto de vista esta mala costumbre que hizo el anterior gobierno, hay que hacerlos formar parte pero de otra manera", afirmó.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno analiza formar un "Ministerio donde forme parte de las organizaciones sociales. "Estamos pensando, es una opción", aseveró.

"Pero que no sea un Ministerio que usen de mala manera, sino formen parte para tomar decisiones (...) Sean parte de una forma sana, no darles lugares para que se hagan cosas raras, que san parte para hacer proyectos para sus sectores", afirmó entrevistado por Fama, Poder y Ganas.

Empero, señaló que eso aún está en análisis ya que se busca la manera de incluir a la mayor cantidad de organizaciones sociales.

El anuncio se da en medio de movilizaciones lideradas por la COB, la FSTMB, sectores campesinos y afines al evismo que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Desde hace varios días que La Paz es el epicentro de protestas y bloqueos que afectan especialmente a la Sede Gobierno, que presenta desabastecimientos de alimentos, medicamentos y combustible.