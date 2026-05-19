Líderes sindicales cuestionan el trabajo de periodistas

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz, Cecilio Gonzales, acusó a los periodistas de mentir y calificó al gremio como "prensa mermelera", porque, desde su punto de vista, no se informó que uno de los manifestantes recibió un disparo de arma de fuego y no un accidente por mala manipulación de un petardo.

Por su parte, el exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, sostuvo que los periodistas cumplen su trabajo, aunque les pidió que informen sobre lo que pasa en el país.

“Desvirtuar la prensa tradicional”

Gonzales se refirió a lo sucedido el lunes en La Paz, cuando se reportó que entre los manifestantes se registraron dos heridos, uno de ellos debido al mal manejo de explosivos.

"Queremos desvirtuar la prensa tradicional mermelera (persona que recibe sobornos) que (el lunes) de los hechos, del accidente, realmente ha mentido nuevamente a la sociedad, indicando que el compañero Achaya –al que le ha disparado la Policía– supuestamente ha sido mala manipulación de petardo o de explosivo que (habría) realizado el compañero; totalmente mentira, falso", manifestó.

Argumentó que, como trabajadores, se encontraban en el lugar cuando vieron que, desde la parte de arriba, la Policía "sin compasión ha disparado a nuestros compañeros trabajadores". Afirmó que Achaya sufrió un accidente grave, al igual que otro compañero de nombre Samuel.

Asimismo, afirmó que "esta prensa tradicional miente al país, no muestra lo que son los heridos; hasta el momento, por ejemplo, existen dos bajas de nuestros hermanos campesinos, hay un centenar de heridos…”, aseguró.

El dirigente se refirió a los decesos de Alfredo Cruz, quien perdió la vida el 16 de mayo, según el informe del viceministro de Gobierno, Hernán Paredes, cuando cayó a una de las zanjas abiertas por los sectores que bloquean las calles de El Alto y las carreteras que comunican a La Paz con Oruro, y no en un enfrentamiento con efectivos policiales y militares que ejecutaron el operativo "Corredor Humanitario" para dejar expeditas las carreteras.

Mientras que Rubén Callisaya perdió la vida el pasado 9 de mayo, según el informe proporcionado por el Ministerio de Salud, a consecuencia de una enfermedad de base y no en los conflictos, como difundieron los dirigentes movilizados.

Gonzales afirmó que los dirigentes tanto de la COD de La Paz como de la Central Obrera Boliviana (COB) están molestos por las informaciones difundidas por los periodistas. Advirtió que se hará una denuncia nacional e internacional para que las entidades que defienden los derechos humanos puedan actuar de oficio.

Dijo que no es posible que de esta manera se esté reprimiendo, porque esta lucha es en defensa del interés nacional, de las empresas estatales y de los recursos naturales.

“Están cumpliendo con su deber”

Solares, quien fue parte de las movilizaciones en contra del Gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, participa activamente en las protestas que exigen la renuncia de Paz. Consultado sobre las agresiones que sufrieron los periodistas, sostuvo que la prensa tiene todo el derecho de trabajar.

"Otra cosa son los grandes testaferros que están manejando los medios de comunicación, como Kuljis, Monasterios y otros que conocen, pero los compañeros periodistas de base están cumpliendo con su deber", manifestó a Red Yungas.

Afirmó que se respeta a la prensa, porque son aliados de los trabajadores, pero también pidió que se diga la verdad de lo que hay en el país: hay pobreza, hay miseria; "siempre he dicho, los de arriba están muy bien, de eso hay que hablar también compañeros de la prensa, ¿verdad? Así de claro".

Estos puntos de vista de los dos dirigentes sindicales se conocen después de las denuncias de periodistas que fueron víctimas de agresiones de parte de los movilizados, entre ellos campesinos, mineros, fabriles y otros, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Durante las movilizaciones del lunes en La Paz, al menos tres periodistas fueron agredidos por los manifestantes, dos mujeres perdieron el conocimiento y un varón resultó herido por la explosión de un cachorro de dinamita.

Además, la Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional (ACPI) denunció ataques sufridos en la víspera por dos fotoperiodistas de agencias internacionales: uno recibió una pedrada y otro fue perseguido, hostigado y atacado a patadas por un grupo de manifestantes cuando regresaba a su oficina en el centro de La Paz, informó swissinfo.ch.

A la denuncia se sumó la expresidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, quien denunció, con base en el testimonio de un camarógrafo de un medio internacional, que "hay la consigna entre los manifestantes de marcar con pintura blanca a los periodistas y ordenar que se atente contra sus vidas", algo que sufrió el denunciante el lunes.

La Defensoría del Pueblo informó que tiene registro de 15 casos de agresiones contra periodistas y cuatro contra equipos de prensa durante la cobertura de los conflictos entre el 12 y 18 de mayo.