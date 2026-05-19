Marchas pacíficas en 3 ciudades piden paz y el cese de bloqueos

Plataformas ciudadanas sin militancia partidaria de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Sucre se organizaron la noche de este martes en marchas bajo la consigna de defender la democracia y rechazar los bloqueos y protestas promovidos por sectores radicales.

Portando banderas tricolores y carteles, cientos de ciudadanos recorrieron calles céntricas de las tres ciudades para expresar su oposición a las medidas de presión que afectan principalmente a la sede de gobierno.

Las nutridas manifestaciones también expresaron su repudio a los afanes de acortar el mandato del presidente Rodrigo Paz, ya que fue elegido democráticamente mediante el voto en las pasadas elecciones generales de 2025.

La marcha en La Paz comenzó en la plaza Bolivia, recorrió el Prado y concluyó en cercanías de la Vicepresidencia. En tanto que, en Cochabamba, el Comité Multisectorial se concentró en la plaza de las Banderas para luego dirigirse por calles céntricas.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, demandó que se levanten todos los bloqueos, se respete la vida de la población y se dejen sin efecto las pretensiones políticas de acortar el mandato del presidente Paz.

“El presidente (Rodrigo Paz) debe concluir su gestión, pero debe hacerlo con la ciudadanía, con los sectores productivos. Hoy todos los cochabambinos le vamos a decir a Bolivia, Cochabamba y especialmente a aquellos que están bloqueando, que este país es libre y debemos respetarlo”, añadió Morales en declaraciones a BTV.

En Sucre, una marcha similar de plataformas ciudadanas y del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca recorrió el centro de la capital hasta la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de la Libertad, donde ratificaron que las muestras de apoyo a la democracia continuarán en las calles.