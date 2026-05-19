La Paz y El Alto, al borde del colapso por bloqueos, marcha y escasez

País
Redacción Central
Publicado el 19/05/2026 a las 8h03
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La Paz sufre las consecuencias de los bloqueos y las marchas. Las movilizaciones han tomado fuerza y ocasionaron problemas en el abastecimiento de alimentos, clases suspendidas, subida de precios, emergencia en hospitales y falta de combustible.

Este desabastecimiento ha provocado el cierre de negocios de comida y una subida de precios de verduras, ya que los mismos no pueden ser trasladados a la ciudad desde los lugares de producción.

Las labores escolares también son irregulares, en los colegios de El Alto y La Paz se pasa clases a distancia, ya que el transporte, hasta el pasado viernes, se vio perjudicada. Desde este lunes, los choferes iniciaron un paro indefinido en la urbe alteña, haciendo más difícil el desplazamiento de personas.

Salud

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz  informó que todos los hospitales del departamento están en estado de emergencia debido al desabastecimiento de oxígeno, alimentos, medicamentos y combustible.

“De acuerdo con los reportes actuales, los hospitales cuentan con reservas de oxígeno únicamente para las próximas 72 horas, situación que genera alta preocupación, especialmente en centros especializados como el Hospital del Niño, donde los pacientes requieren atención permanente y suministro continuo d”, alertó el director del Sedes La Paz, Martín Carrasco.

Ante esta situación, la autoridad indicó que se coordina de forma permanente con el Gobierno central, a través del Ministerio de Salud y Deportes, a fin de garantizar el ingreso de insumos médicos y atender las necesidades urgentes de los hospitales.

“El Gobierno se comprometió a que, a la brevedad posible, hará llegar los requerimientos para nuestros hospitales”, indicó Carrasco.

Asimismo, detalló que actualmente hay medicamentos para pacientes en hemodiálisis y tratamientos oncológicos; sin embargo, en caso de incrementarse las necesidades, existe la necesidad del ingreso de más medicamentos y otros insumos.

La autoridad alertó sobre la escasez de alimentos, recordando que las dietas hospitalarias son parte fundamental del tratamiento.

El director del Sedes exhortó a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y levantar las medidas de presión, dado el impacto directo a la salud y el riesgo a la vida.

Combustible

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este lunes que personas ajenas a la estatal bloquean los accesos a la Planta de Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto, situación que impide el normal funcionamiento de las operaciones y el despacho de combustibles hacia diferentes regiones del país.

La estatal petrolera indicó que estas medidas generan desabastecimiento en varias zonas y obligan a suspender el envío de carburantes por estrictas razones de seguridad industrial, con el objetivo de proteger la integridad  de los conductores, personal operativo y equipos. Además, YPFB denunció que se registraron amenazas contra las unidades de transporte, incluyendo el uso de dinamita.

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