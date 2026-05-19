Prensa nacional e internacional exige el fin de la violencia y ratifica su defensa del derecho a la información

País
ABI
Publicado el 19/05/2026 a las 14h31
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Ocho organizaciones de prensa nacional e internacional, mediante una "declaración conjunta", exigieron este martes que cese la violencia durante las movilizaciones sociales en La Paz y ratificaron su defensa del derecho a la información.

"Las organizaciones de la prensa que suscriben la presente declaración conjunta ratifican su defensa incondicional del derecho a la información y se suman a los llamados para que termine la violencia desatada por aquellos que mantienen posiciones intransigentes y agresivas, del todo incompatibles con la vida en democracia", se lee en el documento.

Firman el pronunciamiento: la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Asociación de Medios de Comunicación Digitales de La Paz, la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación de Periodistas de Pando, el Círculo de Mujeres Periodistas, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de El Alto y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.

"¡Basta de violencia contra la ciudadanía y la prensa! La escalada de violencia que se ha registrado en las ciudades de La Paz y El Alto este lunes 18 de mayo es injustificable y tiene que detenerse", exclamaron los trabajadores de la información mediante dicho manifiesto.

En el documento se señala que los ataques perpetrados contra ciudadanos, periodistas, camarógrafos, guardias de seguridad, vehículos e instalaciones públicas y privadas, así como el destrozo de bienes de la propiedad urbana y el saqueo de inmuebles y negocios particulares, desbordan los propósitos de una protesta social que pretende ser legítima y ponen en grave riesgo vidas humanas tanto como la institucionalidad democrática.

A la vulneración de derechos que implica el prolongado bloqueo de rutas camineras, que ya provocó la muerte de al menos tres personas y creó desabastecimiento de alimentos y medicinas junto a nuevas subidas de precios, se suma la conducta descontrolada de manifestantes que no dudan en utilizar dinamitas, palos, piedras y hondas, ni tampoco en recurrir a golpizas en grupo para tratar de imponer sus exigencias.

"Estos hechos, instigados por dirigentes que han dejado de ser la voz de demandas genuinas, atentan contra garantías constitucionales básicas, entre ellas las libertades de expresión y prensa", se subraya.

Asimismo, se reiteró que producto de ello, un numeroso grupo de periodistas y camarógrafos fue objeto de agresiones que claramente representan acciones que buscan implantar la censura de facto sobre la información noticiosa y que, en consecuencia, son doblemente condenables e inadmisibles.

"Ninguna causa que mueva una protesta social puede servir de argumento para arremeter contra la seguridad de la población civil y contra el ejercicio profesional del periodismo. Esos comportamientos constituyen además una vulneración directa del respeto a los derechos humanos y atacan principios fundamentales del Estado de derecho; al coartar la libertad de prensa y la seguridad personal de comunicadores, se daña la protección que la Constitución Política del Estado garantiza para la libre expresión y el ejercicio profesional", se enfatiza.

Prensa internacional exige protección

Este martes, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional expresó su profunda preocupación y enérgica condena por los hechos registrados el lunes 18 de mayo, cuando las movilizaciones sociales contra el Gobierno escalaron a niveles de violencia, vandalismo y saqueos, dejando de constituirse en una manifestación de disenso para convertirse en un atentado directo contra los derechos humanos más elementales.

"Denunciamos que un fotoperiodista de una agencia internacional fue perseguido y hostigado durante varias cuadras por un grupo de manifestantes cuando regresaba a su oficina, en el centro de La Paz. Estas personas le propinaron varias patadas en la espalda hasta que finalmente logró resguardarse en un edificio", se lee en una misiva de la institución.

Asimismo, mediante este documento se denuncia que una fotoperiodista de un medio extranjero recibió una pedrada, "con la intención clara de dañarla", durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en inmediaciones de la Vicepresidencia del Estado.

"Estos hechos se suman a las lesiones y agresiones que sufrieron varios colegas de medios nacionales a los que expresamos nuestra plena solidaridad, cercanía y apoyo. Queremos dejar establecido que, pese a nuestros constantes reportes y llamados al respeto del trabajo periodístico, hemos constatado que no existen garantías para el ejercicio de nuestra labor", indica el documento.

Ante ello, la prensa internacional exigió al Gobierno nacional y a la Policía Boliviana que activen de manera inmediata mecanismos de protección eficaces y reales para los periodistas que realizan cobertura en las calles.

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