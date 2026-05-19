La UCB celebra 60 años del liderazgo académico y compromiso con el país

La Universidad Católica Boliviana (UCB) “San Pablo” conmemora seis décadas de trayectoria institucional, consolidándose como un referente de excelencia académica, valores humanos y motor de desarrollo en Bolivia. Para celebrar este hito, la universidad ha organizado una serie de actos en las sedes (ciudades) donde funciona, que reflejan su legado y su visión de futuro.

Fe y Comunidad: Actos Matutinos. En Cochabamba, la jornada inició a las 10:00 con una Eucaristía Institucional en la Catedral Metropolitana. La celebración será presidida por S.E.R. Mons. Oscar Aparicio Céspedes, Arzobispo de la Arquidiócesis de Cochabamba, y contó con la presencia del Rector Nacional, P. José Fuentes Cano, junto a autoridades de sede, docentes y administrativos.

Posteriormente, la plaza principal fue el escenario de un desfile simbólico que reunió a más de 500 personas, representando a todos los estamentos universitarios. Este despliegue no solo celebra el aniversario, sino que simboliza el vínculo indisoluble entre la academia y la comunidad cochabambina.

Innovación y Reconocimiento: Acto Central en "El Portal". A partir de las 18:00, el Centro de Convenciones El Portal acogió el acto de gala donde se presentó el documental "Veritas in Caritate: La verdad en el amor". Este material audiovisual destaca la expansión estratégica de la UCB en seis departamentos de Bolivia y su invaluable labor social a través de las Unidades Académicas Campesinas (UAC), pilares de la democratización de la educación superior en el área rural.

Durante la velada, diversas instituciones educativas y organismos con convenios vigentes otorgaron distinciones a la UCB, reconociendo su aporte a la innovación y su capacidad de adaptación a los desafíos del siglo XXI. El evento concluyó con un brindis de honor, propiciando un espacio de encuentro entre líderes regionales y la comunidad universitaria.

Visión de Futuro "Llegamos a estos 60 años no solo para mirar hacia atrás con gratitud, sino para proyectarnos hacia adelante con inteligencia ejecutiva y compromiso pedagógico", destaca la institución. La U.C.B. reafirma su compromiso de continuar transformando vidas a través de la enseñanza, la investigación y la innovación constante.