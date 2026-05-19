Vicecanciller de Trump compromete firme apoyo de EEUU al Gobierno

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, informó que se ha comunicado con el presidente Rodrigo Paz Pereira para asegurarle el firme apoyo de su país al Gobierno boliviano, en contra de lo que consideró un intento de derrocamiento.

En su mensaje mediante X, Landau denunció que quienes perdieron de manera abrumadora las elecciones en Bolivia ahora pretenden derrocar a Paz mediante disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado y narcotraficantes.

Informó que ha hablado la tarde de este martes con Paz Pereira y le aseguró que “Estados Unidos se encuentra firmemente en apoyo del Gobierno constitucional legítimo de Bolivia”.

Asimismo, rechazó los que denomina como un intento de sustituir el orden institucional por el dominio de la turba en Bolivia.

Landau es el vicecanciller de Estados Unidos encargado del hemisferio occidental y estuvo en Bolivia en noviembre del año pasado para la posesión de Rodrigo Paz.

Desde hace tres semanas, ponchos rojos, evistas, campesinos y algunas organizaciones de mineros y de El Alto piden la renuncia de Rodrigo Paz, ejecutando protestas violentas y bloqueos de carreteras que han afectado el abastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz.